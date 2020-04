SP wil van minister weten waarom cellen dicht moeten in Achterhoek

Weer lichte stijging in Achterhoek van aantal slachtof­fers corona

21 april DOETINCHEM - Sinds maandag zijn in de Achterhoek twee inwoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee komt het aantal geregistreerde slachtoffers van het virus op 45 in totaal. Ook zijn drie Achterhoekers extra opgenomen in het ziekenhuis met klachten.