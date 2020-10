‘Spandoek tegen dragen mondkapjes heeft geen invloed op onze leerlingen Metzo College’

Baan doelt op het spandoek ‘Kappen met mondkapjes’ dat sinds woensdagmiddag 17 uur tegenover zijn vmbo-school hangt, op het hek van de voormalige elektriciteitscentrale aan de Energieweg.



Mondkapjes zijn sinds begin deze week verplicht op de middelbare scholen in Doetinchem, ook bij het Metzo. ,,Bij de ingang geven we mondkapjes mee aan leerlingen die ze vergeten zijn", zegt Baan. ,,Wij voeren open gesprekken met leerlingen. We hebben het gevoel dat we het samen moeten doen. Daarom denk ik niet dat een dergelijk spandoek invloed heeft op onze leerlingen.”



Een vrouw heeft de spandoeken opgehangen. In Doetinchem zijn al vanaf het voorjaar mensen actief die protesteren tegen de maatregelen om corona in te dammen. Onder meer Doetinchemmer Kees Faasse plaatst geregeld een aanhangwagen op plekken in de stad - maar ook elders in het land - met teksten die zich keren tegen de maatregelen.