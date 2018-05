Spelers De Graafschap krijgen allemaal scooter cadeau als ze promoveren

Mocht de Doetinchemse club promoveren, dan is Armondo Muis ook weer in de race voor hoofdsponsor. ,,Natuurlijk is het dan even afwachten wat Flexfactory gaat doen. Maar voor mij is het interessant om in heel Nederland zichtbaar te zijn, nu ik in alle grote steden winkels heb geopend. Eindhoven en De Haag zijn de meest recente winkels die erbij zijn gekomen.''