Sta je op je eten te wachten in de McDrive vliegt je auto ineens in brand

Achtjarig jongetje door auto aangereden in Doetinchem: ernstig gewond naar Radboud

17:45 DOETINCHEM - Aan de Henri Dunantlaan in Doetinchem is deze zaterdagmiddag een 8-jarige jongen door een auto aangereden. Het kind raakte ernstig gewond en is per ambulance naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen overgebracht.