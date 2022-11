Staatssecretaris stelt Achterhoek gerust: ‘De Noordtak komt er op dit moment niet’

Regio juicht om uitstel Noordtak, maar dreiging goederen­trein door Achterhoek en Liemers nog niet ten einde

DOETINCHEM - Euforie in de regio, nu de dreiging van een goederenspoor door de streek voorlopig voorbij lijkt. Maar over één ding zijn de Achterhoek, Liemers én de Rotterdamse havenbaronnen het eens: het uitstel van de Noordtak door deze regio is nog geen afstel. Acht vragen en antwoorden.

30 juni