Stadiongebied verboden terrein rond wedstrijd De Graafschap tegen Roda JC na rellen

De noodverordening gaat in om 17.00 uur en geldt tot middernacht, in de wijken Vijverberg en Oosseld. Wie woont in één van deze wijken, mag er uiteraard wel in, meldt de gemeente. Verder wordt iedereen de toegang ontzegd en geweigerd door de politie.



Boumans: ,,Om herhaling te voorkomen en in het belang van de veiligheid van met name de buurtbewoners in de wijk, is deze noodverordening noodzakelijk.”



De burgemeester roept mensen bovendien op om namen te melden bij de politie, als ze relschoppers hebben herkend of kennen. ,,De aanpak van deze relschoppers heeft prioriteit bij gemeente, politie en OM”, aldus Boumans.



De politie vroeg eerder vandaag iedereen die mogelijk beelden heeft van het geweld, deze te delen in de zoektocht naar de relschoppers. Van de zeven mannen die woensdag al zijn opgepakt, zitten er nog vijf vast.