Stadsfeest beleeft in afgeslankte vorm een tussenjaar: ‘Straks weer uitbouwen’

Stadsfeest in Doetinchem gaat door, maar de vraag is hoe: nog geen programma, wel veel onzekerhe­den

DOETINCHEM - Het Stadsfeest in Doetinchem gaat begin september zéker door, garandeert het bestuur van het vierdaagse festival dat 40.000 bezoekers naar de stad trekt. Alleen is de vraag hoe precies. Want een programma is er nog niet, wel zijn er nog veel onzekerheden.

6 mei