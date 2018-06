Statushouder opgeleid tot Arabische bakker in Achterhoek

Dronken man met messen, bijl en koevoet zit weer in de cel

20 juni DOETINCHEM - Een dronken man is in de nacht van maandag op dinsdag in Doetinchem opgepakt terwijl hij in het bezit was van twee messen, een bijl en een koevoet. Omdat hij nog een gevangenisstraf van 91 dagen moest uitzitten, werd hij in de cel gezet.