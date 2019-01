Statushouders burgeren in door brood te bakken in Doetinchem

Ruim een half jaar geleden uitte Sherif Behnasi zijn zorgen: er waren helemaal geen Arabische bakkers in de Achterhoek. Behnasi wendde zich tot Arabische bakkers in het westen, maar hun brood was al droog voordat hij het binnen had. Dus dacht Behnasi, van huis uit kok en eigenaar van het bedrijf Juni Trans Nederland: ik ga de mensen in de Achterhoek zelf maar leren brood maken.