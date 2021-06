Streep door Stadsfeest, DjazzVibes maakt wél voorzichtig plannen

In een persbericht laat de organisatie van het Stadsfeest weten dat de kernwaarden van het vierdaagse evenement zijn dat het open is en voor iedereen toegankelijk. ‘Op dit moment is dat met de huidige maatregelen niet mogelijk', volgens de organisatie. ‘Er staan versoepelingen op stapel, maar als die doorgaan wordt het te kort dag om een Stadsfeest te organiseren zoals we dat als organisatie voor ogen hebben’.

Het Stadsfeest was gepland van donderdag 2 tot en met zondag 5 september. Eerder kondigde minister Hugo de Jonge aan dat er na 1 september meer mogelijk zou kunnen zijn. ‘We zetten nu in op 2022', laat het Stadsfeest weten.

DjazzVibes

Ondertussen lijkt het doorgaan van DjazzVibes wél tot de mogelijkheden te horen. Dit muziekfestival in de Doetinchemse binnenstad wordt normaal gesproken rond deze tijd in juni gehouden. Op Facebook kondigt de organisatie aan dat er mogelijk een verplaatsing op handen is naar 27, 28 en 29 augustus. ‘Ja hoor, voorzichtig plannen maken', melden de organisatoren Phil Nuruwe en Kees Telder die woensdag samen kwamen en dat deelden op Facebook.

,,We willen eigenlijk toch iets neerzetten", verduidelijkt Nuruwe. ,,Wel corona-proof natuurlijk en in overleg met de gemeente. Niets is zeker en het kan gecanceld worden, maar voorlopig is de intentie positief.”