Stremming Didam-Wehl voorbij: Arriva hervat dienstregeling treinen

Zo ging een prostituee undercover bij Doetinchem­se seksclub: ‘Moderne vorm van slavernij’

8:55 DOETINCHEM - Zondagavond ging het televisieprogramma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman over de seksclub Escape in Doetinchem. Een prostituee is maanden undercover gegaan om te bewijzen dat er misstanden plaatsvinden in het bordeel aan de Roerstraat.