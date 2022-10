Strijd om groenstrook Gaanderen sleept al jaren voort; Raad van State mag er (opnieuw) naar kijken

Artsen in opleiding in de Achterhoek houden: ‘Binden aan de regio zodat ze zich thuis gaan voelen’

DOETINCHEM - Artsen in opleiding lopen vanaf 1 januari 2023 twee jaar opeenvolgend stage in de westelijke Achterhoek. Doel is de artsen in opleiding binding te laten krijgen met deze regio, zodat ze hier in de toekomst ook willen werken als arts.

20 oktober