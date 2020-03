Supermarkt in Wehl negeert verbod en opent eerder: ‘Dat de gemeente dit verbiedt, interesseert me niet’

Henk van der Esch neemt afscheid in tijden van corona: ‘Ik moet het voorlopig zonder ritueel doen’

14:32 DOETINCHEM - ,,Surrealistisch”, noemt Henk van der Esch (67) zijn nakende afscheid als voorzitter van Achterhoek VO, de organisatie waar vijftien middelbare scholen in de regio onder vallen. Er was een groot feest gepland in het Metzo College in Doetinchem waarbij de Harderwijker passend zou worden uitgezwaaid maar in tijden van corona komt het daar niet van.