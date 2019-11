Taakstraf na uitgaansgeweld op nieuwjaarsfeest bij Olde Beth

ZUTPHEN / DOETINCHEM - Voor twee vechtpartijen op nieuwjaarsdag 2018 in Wehl is een Doetinchemmer van 20 jaar veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur.

Het ging mis in partycentrum Olde Beth in Wehl. Wat een leuk nieuwjaarsfeestje had moeten worden, mondde uit in een vechtpartij tussen twee groepen. Op twee momenten, eerst in de grote zaal en later in het rokershok, sloeg de Doetinchemmer in op de slachtoffers waarvan er één een lichte hersenschudding en een gekneusde neus opliep.

De verdachte bekende dat hij in het rokershok een klap had uitgedeeld maar bij de eerste vechtpartij zou hij alleen toeschouwer zijn geweest.



De officier van justitie geloofde dat niet, wees naar vijf belastende verklaringen en vond dat er voldoende bewijs lag dat de verdachte meerdere keren en op meerdere momenten had geslagen: ,,U bent echt veel te ver gegaan.”

Geen zwaardere straf

Dat de man een taakstraf kreeg en geen zwaardere straf, had volgens de politierechter te maken met het feit dat hij geen strafblad had, het incident bijna twee jaar geleden was en hij geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd in de tussentijd. Verder moet de verdachte 250 euro aan een van de slachtoffers betalen.