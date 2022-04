Tatjana viert samen met 150 medevluchtelingen pasen in Doetinchem: ‘Dit doet denken aan thuis’

Voetballe­gen­de André van der Ley traint senioren wandelvoet­bal­team: ‘Als je strekt, kan het mis gaan’

ETTEN - Wandelvoetbal heet officieel walking football en wint aan populariteit onder senioren. Old Stars De Graafschap speelt maandelijks een partijtje in de regio, om bewegen te promoten. Deze zaterdagochtend is vv Etten aan de beurt.

18 april