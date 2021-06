Tegenstander komst tankstation Doetinchem belooft nu al: ‘We gaan naar de Raad van State’

Geen taxiritten? Dan maar campers bouwen: ‘Een nieuw bedrijf is ontstaan, puur door corona’

26 juni DOETINCHEM - Ze stonden bijna letterlijk met de handen in het haar, directeur Maurits Monnereau en zijn rechterhand Berry van Beek van het bedrijf Correct Monnereau Personenvervoer in Doetinchem. De coronacrisis brak in maart vorig jaar uit. De veertig wagens die worden gebruikt bij uitvaarten reden af en aan, maar het personenvervoer lag vrijwel helemaal stil.