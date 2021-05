Telefoonwinkel in Doetinchem overvallen, politie op zoek naar twee verdachten met grote messen

COLUMN stadse fratsen Op het nippertje werd de klus geklaard en kon opa afstemmen op De Graafschap

15 mei Iets vroeger dan normaal gingen we woensdag aan tafel voor het avondeten. Dat had zijdelings te maken met de wedstrijd van De Graafschap, die om acht uur begon. Opa was namelijk kort daarvoor gebeld door een kennis. Die had net een nieuwe tv-installatie aangeschaft maar kreeg het handeltje niet aan de praat. Nu de wedstrijd naderde, hoorde opa enige paniek in zijn stem.