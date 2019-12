Tennet start onderzoek naar brand in transformator Langerak: schade nog niet duidelijk

videoLANGERAK - Tennet gaat een onderzoek instellen naar de oorzaak van de brand gisteren in een transformator in Langerak . Hoe de explosie is veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

De uitslaande brand in een transformator heeft dinsdagavond bij het verdeelstation in Langerak bij Doetinchem voor een urenlange vuurzee gezorgd. De brand was door de toegesnelde brandweerkorpsen moeilijk onder controle te krijgen.

Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is geweest van overbelasting, kortsluiting of een ander mankement. ,,Met zo’n onderzoek beginnen we pas als de brand achter de rug is”, aldus woordvoerster Franscé Verdeuzeldonk van Tennet. Voor de stroomvoorziening in de omgeving had de brand geen gevolgen. Het is nog niet te zeggen hoe groot de schade is.

Volledig scherm De brandweer kon de brand in een transformator in Langerak lange tijd niet blussen. © Persbureau Heitink

Schuimblussers

De 380 kV transformator was aan het begin van de avond in brand gevlogen door een explosie, waarop de 30.000 liter olie van de koeling vlam vatte. Tennet gaf het terrein niet vrij voor bluswerkzaamheden, omdat dat te gevaarlijk zou zijn voor de brandweerlieden vanwege de andere transformatoren die op het terrein staan. De gealarmeerde brandweerkorpsen, die zelfs uit Deventer waren opgeroepen, moesten urenlang toekijken hoe de vlammen zich verspreidden. Zij hadden onder meer de beschikking over schuimblussers, omdat een oliebrand niet met water kan worden gedoofd. Maar ook daar konden ze lange tijd niets mee uitrichten.

De 30.000 liter brandende olie, vergelijkbaar met anderhalve tankauto, zorgde voor dikke rookwolken over Langerak. Er werd al snel een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen voor de rook. Frank Schipholt, woordvoerder van de brandweer, was blij dat het regende. ,,Daardoor was de rookontwikkeling toch een stuk minder. Ook de vlammen waren een stuk minder door de voortdurende regen.”