‘Terrorbuizerd’ grijpt weer een hardloper in hoofd bij 't Onland in Doetinchem

Dit alles gebeurde in een split second toen Bakker uit het bos kwam bij 't Onland, net voor recreatiepark De Wrange. Ze heeft er hoofdpijnklachten aan over gehouden en is naar de huisarts gegaan. ,,Het gebeurde allemaal op de openbare weg, op het fietspad bij de Rekhemseweg. Ik schrok me rot, ik voelde mijn hoofd ook meteen bloeden.’’ Ze wil graag andere hardlopers en fietsers waarschuwen voor de vogel.

Vaker onrust wegens buizerd

Er is vaker een zogenoemde ‘terrorbuizerd’ gesignaleerd bij ’t Onland in Doetinchem. Buizerds komen altijd terug naar dezelfde plek om te broeden. En deze vogel - of een andere buizerd - zorgt nu al een paar jaar voor onrust, zo midden in het broedseizoen.