Teruggekeerde onruststoker Domus weggestuurd uit Wehl

De man werd anderhalve week terug als vierde bewoner overgeplaatst, nadat op last van burgemeester Mark Boumans eerder al de drie daklozen werden weggestuurd die de grootste problemen veroorzaakten in Wehl. Onder hen de man die nu ruim 2,5 week geleden op straat met een mes stond te zwaaien.



Aanvankelijk was de vrees dat de drie terug waren in de Domus, maar dat ontkent Van der Plas. ,,Hun overplaatsing is definitief, deze mensen worden niet teruggeplaatst in in Wehl.’’



Het gerucht dat ook deze drie onruststokers afgelopen weekend in Wehl waren, kan het Leger des Heils niet bevestigen.