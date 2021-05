Terugkijken: Honderden supporters zwaaien spelers De Graafschap uit met erehaag van fakkels en 120 trekkers op A18

CORONA­KAART | Gelderland ‘oase’ in coronaland door lagere of zelfs dalende besmet­tings­cij­fers

2 maart ARNHEM - Gelderland lijkt momenteel een soort ‘oase’ in coronaland. Waar de besmettingscijfers landelijk stijgen, dalen ze in Gelderland-Zuid. En in het midden en oosten van de provincie stijgen ze weliswaar, maar zijn er per inwoner veel minder mensen besmet dan elders.