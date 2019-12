Tessa (18) heeft eindelijk werk, in ieder geval voor de komende drie maanden

De Doetinchemse Tessa (18) werd overspoeld met reacties nadat ze in de Gelderlander vertelde dat ze door haar beperking geen baan kon vinden. Inmiddels is ze aan het werk. Onbetaald weliswaar, maar ze is in ieder geval aan de slag. ,,Fijn om niet meer de hele tijd thuis te zitten.”

Het was uiteindelijk kringloopwinkel Aktief in Doetinchem die de 18-jarige Tessa Keus de kans bood om werkervaring op te doen. Tessa is maandenlang op zoek geweest naar een betaalde baan. Maar elke sollicitatie werd steevast afgewezen. Niet dat ze haar beperkingen - Tessa heeft ADHD en DCD, een bewegingsstoornis - nadrukkelijk benoemde in haar brieven. Maar werkgevers zagen wél dat ze van het voortgezet speciaal onderwijs af kwam, vertelde ze eerder in deze krant.

Bovendien heeft Tessa extra begeleiding nodig. Haar moet iets niet één, niet twee, maar misschien wel drie of vier keer uitgelegd worden voordat ze snapt wat er precies gedaan moet worden. Niet elk bedrijf kan dat bieden.

Weeknummers op prijsstickers

Quote Het is fijn om aan de slag te zijn Tessa Keus De kringloopwinkel wél. En daar is de Doetinchemse heel blij mee. Ze heeft vorige week drie dagen meegedraaid bij Aktief, op de speelgoedafdeling. ,,Op de prijsstickers staan weeknummers. We zaten in week 50. Alles wat er nog lag van week 46, moest ik er uit halen. Dat verkoopt dan niet. De knuffels gaan naar een handelaar, de rest wordt weggegooid.”



Betaald werk is het nog niet, ook al was dát juist wat Tessa graag wilde. ,,Het gaat nu vooral om werkervaring opdoen en dan doorstromen naar een betaalde baan. Daar hebben we drie maanden de tijd voor. Ik verdien nog niks, dit is met behoud van uitkering.”

Alle partijen zijn blij

Desondanks is ze blij met de kans die ze heeft gekregen. ,,Het is fijn om aan de slag te zijn. Ik zit niet meer thuis, en kan echt meedraaien in een regulier bedrijf.” Drie dagen in de week werkt de 18-jarige bij Aktief, om de dag.