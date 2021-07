Testen voor vakantie verder in gevaar: ook commerciële locaties schrappen PCR-tests

DOETINCHEM/ LICHTENVOORDE - Vakantiegangers kunnen zich op steeds minder plekken preventief laten testen op corona. Vanwege ‘explosieve drukte’ in laboratoria neemt Lead Healthcare geen PCR-tests meer af op hun testlocaties in onder meer de Achterhoek.

In deze regio zitten die in Doetinchem, Lichtenvoorde, Varsseveld en Borculo.

Een domper voor reizigers, omdat de GGD ook al bekendmaakte voorlopig geen vakantiegangers te testen. ,,Wij geven voorrang aan mensen met klachten of die in contact zijn geweest met iemand met corona. Dat is onze primaire taak”, zegt een GGD-woordvoerder.

Lead Healthcare is één van de partijen die door de overheid is geselecteerd voor testenvoorjereis.nl. Mensen die op vakantie gaan en daarvoor een negatieve coronatest nodig hebben, kunnen via deze site een afspraak maken. De test is gratis.

GGD-tests gaan voor in laboratoria

Komt uw vakantie in gevaar door de testproblemen? Of bent u thuisgebleven omdat u de uitslag niet op tijd had? Dan willen we u graag spreken. Stuur een mail met uw naam, woonplaats en telefoonnummer naar verslaggever Rick Aalbers: r.aalbers@gelderlander.nl Vanwege de oplopende coronabesmettingen wordt nu veel meer getest door de GGD. En die tests gaan voor in de laboratoria. ‘Daardoor kan het laboratorium de beloofde doorlooptijd van 24 uur niet meer halen’, schrijft Lead Healthcare over het voorlopig schrappen van de PCR-tests.



In de Achterhoek kunnen mensen zich ook laten testen bij Spoedtest in Doetinchem en Winterswijk en bij Covidia in Doetinchem en Zutphen. Hier zijn PCR-tests voor zover bekend nog wel mogelijk, al heeft Covidia wel waarschuwing afgegeven voor problemen vanwege ‘een landelijk tekort aan verwerkingscapaciteit bij alle aangesloten laboratoria’.

Sneltest voor meeste landen voldoende

Een PCR-test is noodzakelijk om in België op vakantie te kunnen. Maar voor de meeste andere populaire Europese vakantiebestemmingen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië, is een zogeheten antigeen-test genoeg. Die kan overal nog afgenomen worden, bij de Achterhoekse testlocaties is hiervoor nog ruimte genoeg voor een testafspraak.

De antigeen-test is een sneltest: de uitslag is er vaak al binnen een kwartier en deze is daarna vaak 48 uur geldig. Een PCR-test – dezelfde als bij de GGD – mag maximaal 72 uur oud zijn, maar de uitslag daarvan laat in de regel 24 uur op zich wachten.

Dat komt doordat het afgenomen slijm in een laboratorium wordt geanalyseerd. Vanwege de grote drukte in de labs kan een uitslag binnen 24 uur niet meer gegarandeerd worden.

Uitslag later of nog steeds niet

Zo hebben duizenden mensen, die in de afgelopen dagen een PCR-test hebben gedaan, pas veel later hun uitslag gekregen of wachten ze daar nog steeds op. Lead Healthcare noemt dat ‘echt verschrikkelijk’.

Volledig scherm Bij de teststraat van de GGD in bijvoorbeeld Winterswijk (foto) kunnen mensen voorlopig geen coronatest doen voor hun vakantie. © Jan Ruland van den Brink Om reizigers geen valse hoop te bieden maakt het bedrijf daarom geen nieuwe PCR-testafspraken. ‘Zodra de doorlooptijd terug is op 24 uur, zullen we weer nieuwe PCR-testafspraken gaan inplannen’.



Wanneer de GGD weer reizigers gaat testen is nog niet duidelijk. ,,Dat ligt volledig aan de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen”, zegt de GGD-woordvoerder. ,,Zodra het kan, gaan we weer PCR-testen voor vakantiegangers afnemen. Maar dat kan nu gewoon nog niet, al onze aandacht gaat uit naar onze primaire taak van het testen van mensen met coronaklachten en hun contacten.”



In de Achterhoek heeft de GGD testlocaties in Winterswijk en in Wehl.