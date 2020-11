Teun (26) heeft down, is doof én autistisch: leg dan maar eens uit dat door corona niks door kan gaan

Meepraten over opbreng­sten windmolens Doetinchem, maar níet over locatie of hoogte

9:11 DOETINCHEM - Omwonenden van het windpark dat moet komen langs de Oude IJssel in Doetinchem worden uitgenodigd om mee te praten over de plannen. Onder meer over inpassing van de turbines in het landschap en hoe zij kunnen profiteren van de opbrengsten, maar níet over een andere locatie of exacte hoogtes.