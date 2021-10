The day after: slechts karkas over van splinternieuwe waterstofbus na brand in Arriva-loods

DOETINCHEM - De ravage is groot in de Arriva-loods in Doetinchem waar donderdagmiddag een felle brand woedde. Een dag na de verwoestende vlammenzee is de aangerichte schade goed te zien.

Van de waterstofbus die in de loods stond is alleen het karkas over, en de dieselbus die er ook stond is eveneens grotendeels uitgebrand. ,,Wij zijn vooral blij dat niemand gewond is geraakt”, zegt een Arriva-woordvoerder.

Het is op dit moment nog onduidelijk waar en hoe de brand precies ontstaan is. De brandweer is volop bezig met het onderzoek. ,,Een van de belangrijkste vragen voor ons is natuurlijk wáár de brand ontstaan is. We weten dat de waterstofbus in brand heeft gestaan, maar is de brand ook hier begonnen? Dat zijn we nu aan het uitzoeken”, zegt een brandweerwoordvoerder.

Volledig scherm Achterin de restanten van de waterstofbus en op de voorgrond de dieselbus die verloren ging. © Theo Kock

De brand

De uitslaande brand ontstond donderdagmiddag rond 14.15 uur. Er kwamen dikke zwarte rookwolken vrij en rond 15.00 uur werd er vanwege gevaarlijke stoffen een NL-Alert verstuurd. Er was ook even sprake van explosiegevaar en de Veiligheidsregio riep mensen op om vooral niet naar de brand te komen kijken.



Er raakte niemand gewond bij de brand, die aan het begin van de avond onder controle was. De werkplaats moet als verloren worden beschouwd. ,,Maar gelukkig hebben we genoeg andere werkplaatsen en opslaghallen in de regio, dus dat is geen probleem”, aldus de Arriva-woordvoerder.

Streep door waterstofbussen-plan?

De waterstofbus waar nu alleen nog het karkas van over is, was deze week net nieuw overgebracht vanuit de fabriek in Polen. Volgens het oorspronkelijke plan zouden er binnenkort nog negen andere waterstofbussen vanuit Polen naar Doetinchem komen.



Vanaf december zouden de waterstofbussen in de dienstregeling mee gaan rijden. Duidelijkheid over de voortzetting van dit plan van Arriva is er nog steeds niet. ,,We wachten de resultaten van het onderzoek van de brandweer af voordat we daar iets over kunnen zeggen”, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm De voorkant van wat er nog over is van de waterstofbus die verloren ging in de brand. Het is onduidelijk of de brand ook in deze bus begonnen is. © Theo Kock