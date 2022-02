The Passion blijft zonder publiek in Doetinchem: ‘Tijd is te kort om het anders te doen’

STADSE FRATSEN Alle hoeken van het veld zien in de rechtbank

Een vrouw complimenteren is dezer dagen een hachelijke zaak. In dit geval heb ik haar - mijn lengte, de helft jonger en blond gekruld - letterlijk niet zien aankomen. Net voor ik de rechtszaal betreed, schiet ze voor me langs en neemt plaats aan de perstafel waar haar laptop al is opengeklapt. Ik ga naast haar zitten.

6 februari