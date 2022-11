Tipgever die politie naar moeder van baby Sem leidde, laat duizenden euro's beloning liggen

Zestien jaar zwijgen over ombrengen van een baby: Hoe kun je zo lang de kaken stijf op elkaar houden?

Daar kom je nú mee? Door een tip lijkt er, na zestien jaar, een doorbraak te zijn in de Doetinchemse zaak van de omgebrachte baby Sem Vijverberg. Waarom bewaren we geheimen over ernstige zaken en wat maakt dat we er ‘ineens’ toch iets over zeggen?

12 september