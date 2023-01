Tips voor een avondje uit: Bluesnight, Literair Café en concert The Lasses

CAPTAIN ALBATROSS SPEELT NIRVANA

VARSSEVELD - Captain Albatross speelt Nirvana unplugged op 4 februari om 20.00 uur in Vrij én....Zo in ‘t Witte Kerkje van Varsseveld. Van de eerste tonen van About a Girl tot de laatste schreeuw in Where Did You Sleep Last Night, de Unplugged-versie van Nirvana is nog steeds legendarisch. Captain Albatross blaast dat optreden nieuw leven in. Entree gratis, wel vrijwillige bijdrage. Meer via vrijenzo@gmail.com