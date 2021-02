Tobias (16) vraagt aandacht voor ‘coronanood’ scholieren: ‘Mentaal is het ontzettend zwaar’

,,Er wordt veel te makkelijk gedacht over de gevolgen voor onze leeftijdsgroep", zegt Tobias. ,,Alsof wij anders toch niets doen. Ik zie de negatieve reacties vaak genoeg staan op social media. Maar dat is echt onterecht. De meeste examenleerlingen werken zich een slag in de rondte, met bijna nul mogelijkheden om je af te reageren of stoom af te blazen. Ik baal daarvan.”

Een oplossing is lastig, realiseert Tobias zich ook. ,,Misschien moeten we ons meer focussen op de kernvakken en één profielvak in plaats van alle vakken. Je wilt toch doorstromen naar een vervolgopleiding waar je interesse ligt. Laten we ons daar nou druk over maken en niet over al die bijzaken.”

Voor zichzelf maakt de Doetinchemmer zich geen zorgen. ,,Ik moet er hard voor werken, maar ik ga het wel halen. Ik hoor van veel medeleerlingen dat ze het ontzettend zwaar hebben. Daar maak ik me zorgen over. Erkenning kan daarbij helpen.”

‘Wel de lasten, niet de lusten’.

Zo zou ik het afgelopen jaar als scholier willen beschrijven.

Het begon natuurlijk allemaal in maart vorig jaar. Het coronavirus kwam op in Nederland en om deze ontwikkeling in te perken besloot de overheid een lockdown in te voeren. Dat betekende dat leerlingen niet naar school mochten komen maar online les moesten volgen. In onze naïviteit vonden we dit allemaal niet zo’n probleem. De eerste paar lessen online waren ook zo vervelend nog niet. Al snel werd echter duidelijk dat deze manier van lesgeven op lange termijn niet voldeed.

Veel dingen uit mijn normale dagelijks leven vielen weg: het naar school gaan, het praten met leeftijdsgenoten en vrienden, het bezoeken van familie. Ik begon het steeds meer te missen. In plaats van dat alles heb ik het erg druk gehad met de onlinelessen. Elke dag op tijd uit bed en aan mijn bureau gaan zitten, vaak tot half vijf ’s middags. En dat was nog niet alles; formatieve toetsen en praktische opdrachten bleven maar binnenstromen, en dan heb ik het nog niet eens over al het normale huiswerk. Nee, ik hoefde me zeker niet te vervelen.

Met andere woorden: in de tijd die ik normaal zou besteden om naar mijn vrienden te gaan, heb ik nu een poster voor natuurkunde over de natuurkundige Lorentz gemaakt. Nou, wat heb ik daar een plezier aan beleefd, zeg!

Het bijhouden van die bergen werk had zelf ook een negatief gevolg: het heeft bij veel leerlingen inclusief mijzelf bijna tot een burn-out geleid. Dat is wel het grootste gevolg van de lockdown: mentaal is het allemaal ontzettend zwaar. Al het schoolwerk gaat door, maar het ontspannen met vrienden is verboden. En dit alles geldt in het bijzonder voor de eindexamens. Ze gaan ondanks alles toch door.

Het lijkt er echter op dat er niet goed is nagedacht over deze beslissing. In een interview met de minister van Onderwijs wordt eerst de waarde van het diploma benadrukt, maar vervolgens zegt hij dat de diploma’s van vorig jaar waardeloos zijn. Toch is deze groep gewoon doorgestroomd naar het vervolgonderwijs. Oh, wat zijn die diploma’s toch belangrijk!

Jullie hebben lessen gemist? Kijk maar naar een filmpje waarin een goede docent uitleg geeft. Net zo goed? Tot zover het nut van leraren op een eigen school.

Ten slotte het zwaarste: er is niets om de stress mee te compenseren. Alle leuke dingen zijn van ons afgepakt. De examenreis waar ik al vijf jaar naar uitkeek? Gecancelled. Het gala? Gaat niet door. Excursie? Afgelast. Een alternatief is er ook nooit gekomen, en inmiddels verwacht ik dat ook niet meer. Maar gelukkig, de eindexamens van dit jaar gaan gewoon door!

Tobias Nahuis