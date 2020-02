Ton dacht hij dat werd doodgetrapt bij ‘lafhartige aanval door terreurjeugd’

Het is net rust bij de bekerwedstrijd Vitesse - Ajax als Ton Veldboom een appje krijgt van zijn vrouw Jocelyn (54), woensdagavond even na half tien. Of hij mee wil om hun hond Toby uit te laten, want een groep jongeren staat weer beneden aan de Houtsmastraat.



Het zijn zo’n acht tot tien jongeren die volgens hen de buurt sinds vorig jaar zomer terroriseren: vernielingen, rotzooi trappen, zwaar vuurwerk afsteken.



,,Ze klimmen over het dak om via de achterkant in het flatportiek te komen”, zegt Jocelyn, terwijl ze een foto toont waarop dat te zien is. ,,Om daarna binnen dingen te slopen’’, vult Veldboom aan.



Bij het uitlaten van Toby gebeurt er niets, maar in het flatportiek escaleert het. ,,Twee jongeren staan binnen en rennen weg als ze ons zien’’, zegt Veldboom. Hij loopt ze achterna en zegt dat ze niets te zoeken hebben in de flat. ,,En nu wegwezen hier!’’, roept hij.