Topkoks roepen collega Mark Captein van Achterhoeks restaurant uit tot ‘Chef van het Jaar’

Captein laat weten het ‘supergaaf’ te vinden dat hij door zijn collega’s is uitgeroepen tot Chef van het Jaar. JRE is een restaurantvereniging met 39 leden die actief zijn in de topgastronomie. Jaarlijks wordt bij stemming de favoriete chef-kok gekozen. ‘Het is een erkenning dat we als ambitieus restaurant goed bezig zijn’.