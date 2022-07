Trainer Adrie Poldervaart gaat supporters persoonlijk vertellen wat zijn plan is met ‘hun’ De Graafschap

Poldervaart is sinds dit seizoen trainer van De Graafschap en gaat 25 juli in op zijn plannen met de club. Plaats van handeling is het Spinnekopplein bij stadion De Vijverberg.



Poldervaart komt dan niet alleen tekst en uitleg geven over zijn aanpak bij De Graafschap. Hij gaat ook vragen beantwoorden van supporters, onder meer over de (nabije) de toekomst van De Graafschap.



Het doel van de avond is helder: ‘Elkaar leren kennen en het delen van het plan van aanpak voor aankomende seizoen. Een betere start kunnen we ons niet wensen.”