Trein van en naar de Achterhoek rijdt eerste uur niet door uitgelopen spoorwerk

Montfer­land in Achter­hoeks energie­fonds dat buitenland­se investeer­ders weg moet houden

6:52 DIDAM - Montferland stopt 1,2 miljoen euro in een nieuw aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking in de Achterhoek. Het fonds is een steun in de rug voor lokale initiatiefnemers die dreigen vast te lopen bij de financiering van de plannen. Het moet commerciële partijen, vaak buitenlandse investeerders, buitenspel zetten.