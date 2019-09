Treinproblemen Arnhem-Doetinchem: ‘Fabrikant nog steeds bezig problemen te verhelpen’

Zeven treinen

Breng heeft zeven treinen beschikbaar voor het traject. Tijdens de spits zijn er maximaal zes nodig. Volgens Breng is dat ruim voldoende. De verhalen dat de vervoerder in de problemen is gekomen, omdat ze treinen hebben verhuurd aan Arriva voor gebruik in Friesland kloppen volgens de woordvoerder dan ook niet.

,,Het is inderdaad zo dat we treinen verhuurd hebben, maar dat hebben we al ruim voordat deze problemen ontstonden gedaan. Het is niet zo dat we een tekort aan treinen hebben. We worden de laatste tijd alleen met pech geconfronteerd en dat is uiteraard erg vervelend voor de reizigers.’’