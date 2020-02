Treinverkeer tussen Arnhem en Doetinchem ligt plat door seinstoring

INTERACTIEVE KAART Verkoop­prijs woningen Achterhoek gestegen: ‘Er is veel vraag naar woningen’

6:55 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De gemiddelde verkoopprijs van een koophuis in de Achterhoek is in 2019 met 8 procent gestegen naar ruim 2,5 ton. In 2018 lag de gemiddelde verkoopprijs nog op een kleine 238.000 euro.