Trekpaard wordt trekpleister: paard Floor naar het Openluchtmuseum

Het Openluchtmuseum neemt het trekpaard over van Manege Zandewierde in Nieuw-Wehl. Daar werd Floor ingezet om - in haar eentje - de speciale huifkar te trekken voor mensen die in een rolstoel zitten. ,,Ze werd te oud om de kar te trekken”, vertelt Ben Ratelband van de manege. ,,Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe plek voor Floor. En zo kwamen we uit bij het Openluchtmuseum in Arnhem, waar we Floor vandaag overdragen.”