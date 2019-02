Twee drugsverdachten aangehouden bij invallen in woningen en kapperszaak Doetinchem

Opnieuw snoepwin­kel in voormalige Jamin in Doetinchem

12:16 DOETINCHEM - Er komt opnieuw een snoepwinkel in de voormalige Jamin in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Bob & Candy, dat al een vestiging heeft in de Misterstraat in Winterswijk, opent een tweede winkel in Doetinchem.