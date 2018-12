Twee gewonden bij steekincident in woning Doetinchem

Chinees terracotta­le­ger blijft tot voorjaar in Doetinchem

9 december DOETINCHEM - Het terracottaleger dat sinds eind september is te zien in de Boliestraat in Doetinchem, blijft daar tot komend voorjaar. De expositie van de manshoge beelden die het leger van keizer Qin uitbeelden, liep aanvankelijk eind deze maand af, maar is verlengd tot eind februari 2019.