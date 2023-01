Twee gewonden nadat auto van afrit schuift in Doetinchem

Nieuwe poli voor jonge Achterhoe­kers met dementie: ‘Ziekte ontwikkelt zich bij jongeren veel sneller’

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft een nieuwe poli geopend voor Achterhoekers die op relatief jonge leeftijd te maken krijgen met dementie. ,,Het is belangrijk dat we eerder dan nu een juiste diagnose kunnen stellen.”

6 januari