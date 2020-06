Twee jonge voetbalsters kaartten ongepast gedrag vrijwilliger DZC'68 aan

Groei vasthouden is de uitdaging voor boeren, tuinders en andere streekpro­du­cen­ten

12:30 HERWEN / TOLDIJK / MISTE / WEHL - De groei in klandizie en bekendheid vasthouden, dat is de uitdaging waar boeren, tuinders en andere streekproducenten voor staan. Sinds het coronavirus de samenleving in een stevige greep heeft is er van alle kanten steun voor de lokale ondernemer.