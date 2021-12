Twee jongeren aangehouden tijdens onrustige vrijdagavond op Kleintjeskamp

Column STADSE FRATSEN Ons kroegleven stopte anderhalf jaar geleden; of het weer op gang komt?

Wat ik geruststellend vind als ik zondag iets voor vijf uur in de middag mijn vroegere stamcafé binnenwandel, is dat vier van mijn oude kroegvrienden in de hoek bij het raam zitten aan een tafel. ,,Hé, Henny", roept een van hen. Ze heft het glas en voegt eraan toe dat ik aan de late kant ben. Dat klopt. Het is immers de eerste avond dat de horeca om vijf uur 's middags sluit. Ik kom dan ook niet voor bier maar voor een paar quotes.

7 december