Twee voetgangers en een fietser zwaargewond, aangereden auto knalt fietspad op

indebuurt.nl Van boeken­markt tot filmavond in de buiten­lucht: 5 x weekend­tips in Doetinchem

Hoera! Het weekend staat voor de deur. Er is weer van alles te doen in Doetinchem. Wat dacht je van een barbecue bij Hotel Villa Ruimzicht, of een filmavond in de buitenlucht bij Eetwinkel van Mien? Met deze tips hoef jij je niet te vervelen dit weekend.