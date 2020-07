Typisch Hollandse zomer; recorddroogte blijft uit in Achterhoek

Definitief streep door Stadsfeest in Doetinchem: ‘Jammer, heel jammer’

10 juli DOETINCHEM - Het Stadsfeest van Doetinchem gaat dit jaar definitief niet door. Dat is in overleg met de gemeente Doetinchem besloten. ‘Het is jammer, heel jammer', laat de organisatie weten. De veiligheid van bezoekers was vanwege de coronadreiging te veel in het geding.