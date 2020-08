Uitbaters horeca moeten alle gasten registreren: ‘Dit is absurd, dit is niet te doen’

Weer een inbraak bij Gaanderen­se visvereni­ging: ‘Wat je ook doet, het helpt niets’

6 augustus GAANDEREN - Bij een inbraak in de opslag van Hengelsportvereniging De Oude IJssel in Gaanderen is voor zo'n 1400 euro aan materialen gestolen. Het is ‘de zoveelste keer’ dat er spullen zijn verdwenen uit de container aan de Oude IJsselweg, nabij sluiscomplex De Pol, zegt voorzitter Peter Bril van de vereniging.