Uitbraak corona in verpleeghuis Wehl ondanks vaccinaties

Het is roze en nog geen vijf meter lang: dit zou zomaar het kortste fietspad van Nederland kunnen zijn

15 april DOETINCHEM - Vier meter, en 95 centimeter om precies te zijn. Zo lang - of eigenlijk kort - is het fietspad aan de kruising van de Spinbaan met de C. Missetstraat in Doetinchem. Het zou hiermee wel eens het kortste fietspad van Nederland kunnen zijn.