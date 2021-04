Uitbraak in verpleeghuis Wehl toont aan dat vaccin geen garanties biedt en er meer besmettingen zijn dan er worden gezien

Nijmeegse dildoplak­ker laat dit keer een plastic seksspeel­tje achter bij treinstati­on in Doetinchem

25 april DOETINCHEM - De dildoplakker is weer eens op reis geweest. Dit keer sloeg hij of zij toe bij het treinstation in Doetinchem, waar Nijmegen de thuisbasis lijkt te zijn van de plakkunstenaar. Ook in de Achterhoek prijkt de kenmerkende handtekening op een brievenbus van Postnl.