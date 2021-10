Uitslaande brand in waterstofbus in Doetinchem; NL-Alert verstuurd: ‘Blijf weg’

videoDOETINCHEM - In een loods van Arriva in Doetinchem woedt vanmiddag een grote brand die is ontstaan in een waterstofbus. De splinternieuwe waterstofbus was nét deze week aangekomen in Doetinchem. De Veiligheidsregio heeft kort na 15.00 uur een NL-Alert verstuurd.

De brand aan de Industriestraat ontstond rond 14.30 uur. De Industriestraat is ter hoogte van de kruising met de Ambachtstraat afgezet. Er zouden gevaarlijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen. De politie houdt iedereen die dichterbij probeert te komen tegen. De brand produceerde dikke zwarte rookwolken.

Er stonden twee bussen in de loods waar de brand woedt; naast de waterstofbus nog één dieselbus. Ook die is compleet in vlammen opgegaan.



Er waren meerdere doffe knallen te horen vanuit de loods. Volgens Marijke van Dijk, woordvoerder bij de brandweer, is de kans groot dat die knallen werden veroorzaakt door het knappen van de banden onder de bus.

Volledig scherm De uitslaande brand bij Arriva in Doetinchem, waar een splinternieuwe waterstofbus in brand vloog © Persbureau Heitink

Iedereen die in- en rondom de opslagplaats aanwezig was, werd door de hulpdiensten weggestuurd. Zo ook de eigenaar van Vix Kozijnen, vlak naast Arriva. ,,Ik zag vuur en hoorde knallen”, aldus de eigenaar die niet met zijn naam in de krant wil.

NL-Alert

Om 15.10 uur werd er vanwege de uitslaande brand een NL-Alert verstuurd met het advies om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.

De Veiligheidsregio en Arriva bevestigen dat iedereen in veiligheid is gebracht. Er zijn voor zover bekend geen mensen gewond geraakt bij de uitslaande brand.

Volledig scherm De zwarte rookwolken zijn van ver te zien © Beau Woerts

Het is onduidelijk wat deze brand betekent voor de voortzetting van het plan van Arriva om waterstofbussen te laten rijden in de Achterhoek. Volgens het oorspronkelijke plan zouden er binnenkort nog negen andere waterstofbussen naar Doetinchem komen. De bussen zijn geproduceerd door Solaris Bus & Coach in Polen.

Wel of niet waterstofbussen in de Achterhoek?

Arriva wil, na herhaaldelijk verzoek van deze krant, niet reageren op vragen over de toekomst van waterstofbussen in de Achterhoek. ,,De brandweer is een onderzoek gestart en we wachten de uitkomsten hiervan af, voordat we iets kunnen zeggen over dit project”, aldus woordvoerder Nikki Smit. Vanaf december zouden de waterstofbussen in de dienstregeling mee gaan rijden; ook op vragen over deze tijdlijn gaat Arriva inhoudelijk niet in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De brand aan de Industriestraat in Doetinchem © RonVmedia