Unieke actie in Doetinchem: hond Bob snuffelt op vuurwerkresten: ‘Ik heb dit jaar even niks afgeschoten’

De Graafschap-trai­ner Snoei na nieuwe domper: ‘Dit was geen rode kaart’

12 december DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Mike Snoei was vrijdagavond na het gelijkspel tegen Jong Ajax (2-2) slecht te spreken over de arbitrage. De coach van de Doetinchemse eerstedivisionist incasseerde in de slotfase zelf een gele kaart vanwege commentaar en sprak na afloop van een onterechte rode kaart voor Danny Verbeek.