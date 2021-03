Vaatchirurgie blijft toch in Slingeland Ziekenhuis

Driegangen­me­nu en blauwe lichtbril voor de nacht­dienst in het Slingeland

1 maart DOETINCHEM - De nachtdiensten in het Slingeland Ziekenhuis krijgen vanaf 1 maart elke nacht een ‘driegangenmenu’ aangeboden. Dat is het resultaat van een succesvolle proef in het Doetinchemse ziekenhuis om het medisch personeel gezonder en alerter de nacht door te helpen.