Valentijnsdag met een rouwrand: Annelies bracht kroegtijger Frank ‘thuis’, maar de liefde mocht maar drie jaar duren

Hij wil afspreken op het terras van Beach Club Faro in het havenplaatsje Playa de Mogán, op Gran Canaria. ,,Hier heb ik in januari 2020 nog met Annelies gezeten, met een wijntje, uitkijkend op de Atlantische Oceaan.’’



We zijn met gemeenschappelijke vrienden op vakantie op het Spaanse eiland. Hij is er voor de vijftiende keer.



Frank Overgoor is 53 jaar. ,,Iedereen noemt me Frenkel. Waarom weet ik niet, maar ik vind het prima.’’ Planner bij een groot transportbedrijf. Type eeuwige vrijgezel. Kroegtijger. Vaste klant in Doetinchemse cafés De Kartouwe, De Engelenbak en Merleyn. We kennen elkaar van gezicht, groeten elkaar al jaren, maar hebben voor deze vakantie nooit een woord gewisseld.